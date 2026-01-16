西武の育成ドラフト４位・浜岡蒼太投手（１８）が１６日、新人合同自主トレに参加。スプリントトレーニングや投内連係などで汗を流した。現在はコンディション不良により一部別メニュー調整中だが、この日はキャッチボールを除くほぼ全ての練習に参加。投内連係を共に行ったドラ２・岩城（中大）、ドラ４・堀越（東北福祉大）から「ゴロを捕るときの足さばき」についてアドバイスを受けるなど、「自分の観察力だけでは気づけな