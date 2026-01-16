日本高野連は１６日、３月１９日から開催される「第９８回選抜高等学校野球大会」の運営委員会を大阪市内で開いた。昨年１２月に発表した２１世紀枠の候補９校と４７都道府県高野連から推薦された計１３３校を承認。出場３２校は３０日の選考委員会で決まる。また、大会入場行進曲も発表。男性５人組ボーカルダンスユニット「Ｍ！ＬＫ」（ミルク）の「イイじゃん」に決まった。昨年１２月のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場し、「第６