「第１０４回全国高校サッカー選手権大会」で応援マネージャーを務めたモデルで女優の池端杏慈が、ウェディング姿を披露し反響を呼んでいる。「ゼクシィ」の１５代目ＣＭガールに抜てきされた池端。１６日までにインスタグラムで「この真っ白のワンピースが本当にかわいくて、本当にすきです」とつづり、オフショットをアップした。ミニ丈の純白のワンピースにベールをつけたスタイルで、自然の中で撮影されたショットに「２