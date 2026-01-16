愛知・誉の身長１９４センチ右腕モレチ・アレシャンドレ投手（３年）が１６日、米大リーグ・フィリーズとマイナー契約を結び、“大谷斬り”の野望を明かした。同小牧市内の同校で会見に臨み、「（メジャーの舞台に）来年立ちます。個人的な夢は、憧れの（ドジャース）大谷選手から三振を取りたいと思っています。直球勝負で」と、力強く宣言した。モレチはブラジル人の父と日系ブラジル人の母を持ち、愛知で生まれ育った。直球