楽天から国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して他球団への移籍を目指していた辰己涼介外野手（２９）が残留することが１６日、決まった。仙台市内で会見を行い「内容は言えないが、愛のある契約形態にしてもらった。期待をしてくれる球団の方や、携わってくれた方がいる。いい報告ができるシーズンにしたい」と話した。辰己はメジャー挑戦への意欲もあり、ポスティングシステムを利用した移籍を昨シーズン中に要望も、球