◆大相撲▽初場所６日目（１６日、両国国技館）日本相撲協会は１６日、元幕内で幕下の大奄美（追手風）の現役引退を発表した。鹿児島・龍郷町出身の大奄美は２０１６年初場所で初土俵。１７年初場所で新十両、同年九州場所で新入幕を果たした。最高位は前頭１１枚目だった。今場所は初日から休場。幕内在位は１２場所で、通算成績は３９２勝４１８敗７休だった。