¡Ö¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤è¤ê¡Ø¾¾Âû¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÂûÎÁÍý¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö³äË£ Èõ»³¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìÇÕ¤¬¡¢113Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò¡Ø¾¾Âû¥é¡¼¥á¥ó¡Ù  ¾¦ÉÊÌ¾¡§¾¾Âû¥é¡¼¥á¥óÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)²Á³Ê¡§1,880±ß(ÀÇ¹þ)ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâ¤Î¤é¤¢¤á¤ó²Ö·îÍò 113Å¹ÊÞ¸ÂÄê´Æ½¤¡§³äË£ Èõ»³¡Ê·§ÌÚ¥·¥§¥Õ¡Ë»ÈÍÑ