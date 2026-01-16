阪神は甲子園と京セラドーム大阪で開催するオープン戦の前売りを30日からインターネットで、2月2日から対象店舗で発売する。甲子園では3月6、7日のソフトバンク戦、8日の巨人戦、10、11日の西武戦の5試合を予定。京セラドーム大阪での主催試合は3月21日のオリックス戦が予定されている。また甲子園でのオープン戦では公式戦では解禁される7回のジェット風船イベントは実施しない。前売りの要項は公式HPで。