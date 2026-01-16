¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢µ¯¶È²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëA$AP Rocky¤¬¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4ºîÌÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ØDON¡ÇT BE DUMB¡Ù¤ò¤­¤ç¤¦16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDON'T BE DUMB¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥Èº£ºî¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤«¤éÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ÎÍ½Ìó¤¬13ËüËç¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤ËSpotify¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×ºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂ¿¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë100Ëü·ï°Ê