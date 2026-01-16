ÍèÆüÃæ¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë°Ë¼óÁê¡Ê49¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¹ñ½é¤Î½÷À­¼óÁê¤Î2¿Í¡£²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¼óÁê´±Å¡¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¡Ö2¹ñ¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¾Ð´é¤Î¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¡È¥¢¥Ë¥á¡É¥¿¥Ã¥Á¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤â·ÇºÜ¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¡ÖÍ§¾ð¤È¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È·ë¤ó¤À¡£