「慰霊と復興のモニュメント」で、父喜禎さんの銘板を取り付ける昇和治さん＝16日午後、神戸市中央区阪神大震災の犠牲者らの名前を掲げた「慰霊と復興のモニュメント」（神戸市中央区）で16日、新たに12人の銘板が加えられた。式典に訪れた遺族らは「今も心の中で一緒に生きている」と亡き人をしのんだ。銘板は計5082人分となった。神戸市中央区の昇嶺夫さん（90）は、震災の1年半後に他界した父喜禎さんの銘板を、モニュメン