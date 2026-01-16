犬がみせる可愛すぎな行動 犬がみせる可愛すぎな行動を見ることができるのは、飼い主の特権とも言えますね。犬は日常生活の中で飼い主や家族を思わず笑顔にしてくれる可愛い行動をたくさん見せてくれます。 その可愛い行動には、犬の素直な感情が込められていたり、本能があらわれていたりすることがあります。可愛い行動に隠された犬の心理も読み取ってみましょう。 1.しっぽがちぎれそうなくらい全力でブンブンと振る 飼い