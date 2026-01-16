タッカー獲得によりドジャースのポジションは固まった(C)Getty Images争奪戦はドジャースに軍配が上がった。カブスからFAとなっていたカイル・タッカーは、ドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億円）で合意に達した。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見るドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「MLB屈指の強力打線に、また一人スター選手が加わることになる」と伝えた。タッカー