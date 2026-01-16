日本相撲協会は１６日、元幕内で西幕下１７枚目の大奄美（３３）＝本名・坂元元規、追手風部屋＝が引退届を提出し、受理されたと発表した。大奄美は鹿児島県出身。鹿児島商高、日大を経て追手風部屋から２０１６年初場所、幕下１５枚目格付出でデビュー。１７年初場所で新十両、同年九州場所で新入幕。最高位は東前頭１１枚目。昨年秋場所で十両から幕下に番付を落とし、今年初場所は休場していた。