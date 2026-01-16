NHK¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¤³¤Ã¤½¤êÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¡¢¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÈÙæ¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£»Ë¼Â¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤Ï¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃë´Ö¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¡¢Ê¸¸¥¤Ê¤É¤ò´ð¤ËÇ÷¤ë¡½¡½¡£É®¼Ô»£±Æ¡Ö»³¶¶ÌôÊÞ¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖµÌÀôÆ²»³¸ý±¬Ê¿±Ò¾¦Å¹¡× - É®¼Ô»£±Æ¢£¡Ö¿©»ö¡×¤Ï¾ï¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤À¤Ã¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥­¡Ê¢®ÀÐ