日本保守党は１６日、次期衆院選の第２次候補予定者を発表した。新たに追加となったのは愛知８区に中川健一氏、大分３区に岩永京子氏。大分３区は自民党の岩屋毅元外相の地盤で、百田尚樹代表は対立候補を送り込むことを宣言していた。会見した有本香代表代行は「岩屋さんの元後援会長が京子さんのお父さんということで、まさに岩屋代議士をつくってきたといってもいい。お嬢さまが現状を深く憂いて、自ら立候補者として戦い