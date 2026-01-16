コンビニチェーンの「セブン‐イレブン」は、「町中華」をテーマにした新シリーズを、2026年1月20日（火）から順次発売する。今回、登場するのは、中華だしの旨味を活かした「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」、天津飯と麻婆豆腐を組み合わせた「麻婆天津飯」、なつかしい味わいの「町中華の醤油ラーメン」など、全8商品。町中華の王道メニューを、弁当、カップ麺、惣菜・カップデリといった幅広いカテゴリーで販売するという