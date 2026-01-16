社会人野球の名門・ＥＮＥＯＳは１６日、２０２６年シーズンの新加入の部員６名を発表した。立大のエース・小畠一心投手（智弁学園）や侍ジャパン高校日本代表としても活躍した大阪桐蔭の１５１キロ右腕・中野大虎ら有望株が加入。『「必勝」〜ＦｏｒｔｈｅＴｅａｍやり遂げる〜』を新たなチームスローガンに掲げ、宮沢健太郎監督のもと、一丸で都市対抗Ｖを目指す。６名の部員は下記の通り。【投手】小畠一心（立大）