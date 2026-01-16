歌舞伎俳優の片岡愛之助が１６日、都内で３月の東京・新橋演舞場公演「流白浪燦星（ルパン三世）碧翠の麗城（へきすいのれいじょう）」（３月５〜２７日）の記者会見に中村米吉らと出席した。２０２３年に新橋演舞場で初演されたルパン歌舞伎の第２弾。諏訪の国を舞台に、幻の古城に秘められた宝を巡る冒険を描く。ルパン役の愛之助は「前回は水をふんだんに使った立ち回りがありましたが、今回は宙乗りをします」。石川五ェ