李在明・韓国大統領を迎えての首脳会談は、海外から訪れるにはちょっと不便な奈良で実施された。空港からも遠く、警備の面でも東京や大阪で行うよりも配慮することが多いだろう奈良で実施することに、どんな狙いがあったのか。臨床心理士の岡村美奈さんが、自分のテリトリーでの首脳会談実施と、続けて行う予定の衆議院解散総選挙に高市首相がどんな期待を込めているかについて分析した。【写真】万歳！スティックを掲げる李大統