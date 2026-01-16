不正に入手したキャッシュカードを使用しATMから現金90万円を引き出した台湾国籍の男が15日、酒田警察署に再逮捕されました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは台湾国籍で自称無職の徐瑜ことジョユイ容疑者（27）です。警察によりますと、徐容疑者は去年10月14日から15日にかけて３回にわたり東京都台東区内に設置されたＡＴＭで不正に入手したキャッシュカードを使用し現金91万円2000円を引き出した盗んだ疑いです。酒田