£±£¶Æü¡¢¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤ÎËÌµþ¥Û¡¼¥ë¤ÇÂç»È¤é¤òÁ°¤Ë±éÀâ¤¹¤ë½¬¶áÊ¿»á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«·ÉÊ¸¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï16Æü¡¢ËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÃóÃæ¹ñÂç»È18¿Í¤«¤é¿®Ç¤¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡££±£¶Æü¡¢¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤ÎËÌµþ¥Û¡¼¥ë¤ÇÂç»È¤é¤òÁ°¤Ë±éÀâ¤¹¤ë½¬¶áÊ¿»á¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû¶Á¡Ë