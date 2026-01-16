昨年11月30日の白菊賞で4着のコニーアイランド（牝3＝中内田、父コントレイル）は次走の選択肢となっていたクイーンC（2月14日、東京芝1600メートル）を見送り、チューリップ賞（3月1日、阪神芝1600メートル）に向けて調整を進めていく。16日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。同厩で23年3冠牝馬に輝いたリバティアイランドの半妹にあたる血統。現在、栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきで調整を進めている。