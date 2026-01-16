¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ç¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ë½ÐÄî¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¡ÊÃæ±û¡Ë¡á16Æü¡ÊÃÏºÛÄó¶¡¡¦Îþ¹ç¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤ò½ä¤ê¡¢¼«¿È¤Ø¤ÎÁÜºº¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¼ì¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Á°ÂçÅýÎÎ¡¢Õú¼â±ÙÈï¹ð¡Ê65¡Ë¤Ë¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï16Æü¡¢Ä¨Ìò5Ç¯¡Êµá·ºÆ±10Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¿¦¸¢ÍðÍÑºá¤Ê¤É¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤ÏÌµºá¤È¤·¤¿¡£ÕúÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈ½·è¡£´Ú¹ñ¤ÇÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤¬