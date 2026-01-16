韓国の尹錫悦前大統領による非常戒厳をめぐり、捜査当局による逮捕を妨害した罪などに問われていた裁判で、裁判所は16日、尹前大統領に対し懲役5年の実刑判決を言い渡しました。尹前大統領は去年1月、内乱を首謀したとして自身を逮捕しようとした捜査当局に対し、大統領警護庁に指示してマイクロバスなどを公邸の敷地内に設置し、逮捕を妨害した罪などに問われています。この裁判で韓国の裁判所は16日午後、捜査当局による「逮捕状