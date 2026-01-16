ソフトバンクの育成2年目右腕、張峻瑋（チャン・ジュンウェイ）投手（20）が16日、福岡県筑後市のファーム施設で始動した。昨年10月下旬から故郷の台湾に帰り、今月15日に日本に戻った右腕は「今年は支配下選手になれるように頑張りたい」と意気込んだ。久しぶりの日本。温暖な台湾に比べ「朝、起きたら寒い」と苦笑いした。台湾では、高校の先輩で、米大リーグのダイヤモンドバックス傘下所属の林碰萊（リ