＜ソニー・オープン・イン・ハワイ初日◇15日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞ 米国男子ツアーは2026年シーズンを開幕した。ツアー2年目を迎えた金谷拓実が初日から好スタートを切った。1イーグル・3バーディ・1ボギーの「66」をマークし、日本勢トップとなる4アンダー・17位タイで初日を終えた。【写真】松山英樹はなぜ『ツアーADDI』を使い続ける？「後半は良いプレーができたし、よかったかなと思い