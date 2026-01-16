1月16日午後、静岡県御前崎市の国道交差点で軽乗用車とオートバイが出合い頭に衝突する事故があり、オートバイを運転していた60代男性が死亡しました。 【写真を見る】事故が起きた静岡県御前崎市佐倉の国道150号の交差点と破損した車両 警察によりますと、16日午後1時頃、静岡県御前崎市佐倉の国道150号交差点で、右折しようとした軽乗用車と対向車線を走っていたオートバイが出合い頭に衝突しました。 この