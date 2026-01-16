１月１７日から大学入学共通テストが始まります。受験生が最後の追い込みをかける一方で懸念されるのが、痴漢や盗撮の増加です。札幌市営地下鉄では盗撮を抑止する取り組みが進められています。試験会場の一つの北海道大学です。１７日から始まる大学入学共通テストを控え、職員らが会場の準備に追われていました。札幌市内の予備校では、追い込みをかける受験生たちが真剣な表情で授業を受けていました。（受験生）「少し緊張して