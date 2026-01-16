１月１７日から大学入学共通テストが始まります。２０２６年の大学入試共通テストの注意点をまとめました。試験当日、会場に受験票を持っていく必要がありますが、今回からオンライン出願となったことに伴い、事前に受験生個人で共通テスト出願サイトのマイページから受験票を取得・印刷しなければならない点に注意が必要です。また、２０２６年から学生証やマイナンバーカードなど顔写真つきの身分証明書も必要