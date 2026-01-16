米国女子ツアーで活躍するナタリア・グセバが自身のインスタグラムを更新。「いつもとは少しだけ変えてみました」と記すと、妖艶なドレス姿のモノクロ写真6枚を投稿した。【写真】大きく背中が空いたカットも！ ナタリア・グセバのドレス姿（全6枚）ルックスとファッションセンスでも人気を集めているグセバだが、今回は上半身からヒップ、ヒザまで体にフィットし、裾は広がっている黒のマーメイドドレス姿を披露。大きく開いた背