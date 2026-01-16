『りそなグループ Bリーグオールスター 2026』が、16日に長崎で開幕しました。 同じ期間中、出島メッセ長崎会場では、無料で楽しめるイベント『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR FES 2026』が開かれています。 フェス会場では、17日と18日もイベント盛りだくさんです。 17日土曜日のステージでは「とにかく明るい安村さん」「スリムクラブ」「ナイチンゲールダンス」など