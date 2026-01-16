自主トレを公開し、打撃練習するロッテ・西川＝沖縄県宜野座村昨季のパ・リーグ新人王、ロッテの西川史礁外野手が16日、沖縄県宜野座村で練習を公開した。午前中から打撃練習で精力的に汗を流し「首位打者が一番取りたいタイトル。昨年は本塁打が3本で悔しい結果だったので、2桁本塁打を打ちたい」と2年目に向けて目標を掲げた。阪神の森下翔太、中日の上林誠知両外野手と一緒に汗を流す。食事や入浴中も野球談議に花を咲かせ