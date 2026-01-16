16日あさ出勤や登校しようとして霧にびっくりした人も多かったのではないでしょうか。鹿児島市から見る桜島は、幻想的な風景となりました。 午前7時半。太陽が顔を出した鹿児島空港です。16日あさは滑走路を霧が覆いました。 そしてこちらは鹿児島市です。海沿いにある市街地も白い霧に包まれました。 晴れた日は、鹿児島湾の向こうに迫力ある姿を見せる桜島ですが、16日あさは標高1117メートルの桜島の下半分ほどが白い