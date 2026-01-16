【これからの見通し】ドル円は介入警戒感をにらみつつの展開 ドル円は１５８円台での推移を中心に方向性を見極める展開。東京午前に片山財務相による円安けん制発言で円買いとなる場面が見られたが、７０銭程度の反応にとどまった。実際に介入を実施しない限り、円安の流れを止めることは難しいと見られる。２３日の通常国会冒頭での衆議院解散がほぼ確実となる中、選挙での自民党勢力の拡大によって高市政権での積極財政路線