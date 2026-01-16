ＮＹ原油時間外取引軟調 東京時間15:52現在 ＮＹ原油先物2 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.07（-0.12-0.20%） 昨日NY市場でイラン問題への警戒感後退から売りが出たNY原油。時間外では当初利益確定の動きもあってプラス圏推移となっていたが、その後売りが強まるなど、軟調地合いが継続している。