ＮＹ金時間外取引一時の4600ドル割れからは買いが出るも軟調 東京時間15:53現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4602.80（-20.90-0.45%） 一時4595ドル前後まで売りが出ていたが、その後4620ドルを付けるなど、安値からは買いが出る展開。