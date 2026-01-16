米株価指数先物時間外取引しっかり 東京時間15:54現在 ダウ平均先物MAR 26月限49721.00（+82.00+0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限7001.75（+20.00+0.29%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25817.00（+111.25+0.43%） アジア株はまちまちも、米株先は堅調さを見せた昨日の流れが続き、しっかりの展開