テクニカルポイントユーロドルすぐ下にボリンジャーバンド2シグマ下限 1.1827ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1772エンベロープ1%上限（10日間） 1.170921日移動平均 1.1701一目均衡表・基準線 1.1668一目均衡表・転換線 1.1665100日移動平均 1.165510日移動平均 1.1652一目均衡表・雲（上限） 1.1616一目均衡表・雲（下限） 1.1607現値 1.1591