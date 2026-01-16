消費者物価指数（確報）（12月）16:00 結果0.0% 予想0.0%前回0.0%（前月比) 結果1.8% 予想1.8%前回1.8%（前年比) 結果0.2% 予想0.2%前回0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.0% 予想2.0%前回2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)