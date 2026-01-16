日本将棋連盟は１６日、公式戦番勝負対局規定検討委員会を発足した。この日、委員による第１回討論が東京・渋谷区の将棋会館で行われ、委員長が日本将棋連盟非常勤理事で弁護士の伊丹俊彦氏に決定した。昨年１２月に、福間香奈女流六冠が「対局の日程と出産予定日の前後計１４週の期間が一部でも重なる場合、対局者が変更される」という規定をめぐり要望書を提出。連盟は規定の削除と委員会の設立を発表。伊丹氏のほか、福間と