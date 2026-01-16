高野山の金剛峯寺に特大ゴボウ「はたごんぼ」を奉納する「くにぎ広場」の関係者ら＝16日、和歌山県高野町和歌山県高野町の世界遺産・高野山真言宗総本山金剛峯寺に16日、山麓の同県橋本市西畑地区特産の特大ゴボウ「はたごんぼ」5本が奉納された。赤土で栽培され、柔らかく香りが強いのが特徴で、最大のものは長さ約70センチ、太さ約9センチ、重さ約1.7キロ。地元の農事組合法人「くにぎ広場」の関係者らが車で届けた。山麓で