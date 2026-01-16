（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は15日、台湾を訪問した加藤勝信前財務相らと面会し、地域の安全や経済の安全保障、ハイテク産業での協力深化に期待を寄せた。総統府が同日、報道資料を通じて明らかにした。加藤氏には西銘恒三郎衆院議員と福原淳嗣衆院議員も同行した。加藤氏が台湾を訪問するのは今回が初めて。頼総統は、高市政権が官民で人工知能（AI）や半導体、航空宇宙産業など重点的に投資する17分野を選定したの