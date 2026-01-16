もしかして具合悪いの？▶▶この作品を最初から読むある日を境に、不登校になってしまった息子・勇。活発だったはずの勇の異変に、母・英子は戸惑いを隠せません。学校や周囲に聞いて回りますが、答えは見つからないまま…。数ヶ月後、警察から一本の電話が入り、事態は急変。「息子さんが、近所で起きた性犯罪事件に関係している可能性があります」息子が、性被害に？まさか。だって、男の子なのに…!?息子の身に何が起