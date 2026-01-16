King Gnuの常田大希が自身のInstagramストーリーズを更新。電動歯ブラシで歯を磨く動画を投稿して、ファンの注目を集めている。 【写真】常田大希の“目的なき旅”（20枚）／『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』オフィシャルグッズ 他【動画】King Gnu「AIZO」MV（1月16日18時プレミア公開） ■常田大希のワイルドな歯磨き動画 本日1月16日18時に、新曲「AIZO」のミュージックビデオを公開するKing Gnu。さらに22