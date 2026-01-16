県警は、不同意わいせつの疑いで逮捕した男性について誤認逮捕だったと発表しました。 県警によりますと、2025年10月、長岡市の歩道で30代の女性に声をかけた後、胸を触られる事件が発生。長岡署は、事件の2カ月後に犯行を自供したとして不同意わいせつの疑いで30代の男性を逮捕しました。 しかし、男性は逮捕後に容疑を否認、弁護人が裁判所に『準抗告』を行い6日後に釈放されました。男性は釈放後の警察の取り調べで事件当