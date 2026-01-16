習近平国家主席は1月16日午前、北京の人民大会堂で、中国を公式訪問中のカナダのカーニー首相と会談しました。習主席は「中加関係の健全で安定した発展は両国の共通利益に合致し、世界の平和と安定、発展、繁栄にプラスとなる。双方は歴史、国民、世界に対して責任を負う姿勢を持ち、両国の新たな戦略的パートナーシップの構築を推進するとともに、両国関係を健全で安定した持続可能な発展の軌道に乗せ、両国民により良い恩恵をも