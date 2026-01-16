原料炭オプションが1月16日、中国の大連商品取引所に上場されました。原料炭は鉄鋼工業の核心的な基礎原料であり、その産業チェーンの安定運営は鉄鋼および関連産業の平穏な発展を保障するうえで重要な役割を果たしています。原料炭オプションの上場は、先物市場が「石炭―コークス―鉄鋼」産業チェーンにサービスを提供し、実体経済の発展にサービスを提供するもう一つの重要な取り組みになりました。紹介によると、原料炭オプシ