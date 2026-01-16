◇NBA ホーネッツ 135-117 レイカーズ(日本時間16日、クリプトドットコム・アリーナ)ウェスタン・カンファレンス5位のレイカーズは、イースタン・カンファレンス12位のホーネッツと対戦。第1クオーターでルカ・ドンチッチ選手が19得点をマークするなど上々のスタートを切りますが、その後は相手の勢いを止められず、最後は18点差をつけられて敗れました。前戦で連敗を脱したレイカーズ。この試合にも勝利して波に乗るべく、第1クオ