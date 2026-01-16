高市早苗首相は政務三役による政治資金パーティー開催を全面的に禁止する方向で調整に入った。大規模パーティーの開催自粛を求める現行の大臣規範を改め、規模にかかわらず自粛させる内容に厳格化する。関係者が16日明らかにした。